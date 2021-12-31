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Крымский депутат Гемпель предложил Украине ввести санкции против Байдена

Он также отметил, что перед тем, как угрожать России ограничениями, политикам Незалежной лучше взвесить все последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.

31 декабря, 15:04
<p> © Pixabay</p>

© Pixabay

Властям Украины предложили вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джо Байдена. Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведёт переговоры с Россией без их согласования", — сказал он.

Секретарь СНБО Данилов: Украина готовит санкции против строителей Крымского моста

Секретарь СНБО Данилов: Украина готовит санкции против строителей Крымского моста

Гемпель также отметил, что перед тем, как угрожать России санкциями, политикам Незалежной следует взвесить все плачевные последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.

Ранее Украина ввела санкции против строителей Крымского моста. По решению СНБО ограничения коснулись 24 компаний и шести физических лиц.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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