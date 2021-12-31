Крымский депутат Гемпель предложил Украине ввести санкции против Байдена
Он также отметил, что перед тем, как угрожать России ограничениями, политикам Незалежной лучше взвесить все последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.
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Властям Украины предложили вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джо Байдена. Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведёт переговоры с Россией без их согласования", — сказал он.
Гемпель также отметил, что перед тем, как угрожать России санкциями, политикам Незалежной следует взвесить все плачевные последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.
Ранее Украина ввела санкции против строителей Крымского моста. По решению СНБО ограничения коснулись 24 компаний и шести физических лиц.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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