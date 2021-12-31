Крымский депутат Гемпель предложил Украине ввести санкции против Байдена

Властям Украины предложили вместо Крымского моста ввести санкции против президента США Джо Байдена. Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведёт переговоры с Россией без их согласования", — сказал он.

Гемпель также отметил, что перед тем, как угрожать России санкциями, политикам Незалежной следует взвесить все плачевные последствия для экономики своей страны в случае ответных мер.

Ранее Украина ввела санкции против строителей Крымского моста. По решению СНБО ограничения коснулись 24 компаний и шести физических лиц.