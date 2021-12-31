В одном из городов Коми ввели режим ЧС из-за прорыва теплотрассы
Ремонтные работы на месте аварии планируется закончить к девяти часам вечера по местному времени.
Прорыв трубы © Instagram/vladimiruiba
В Коми ввели режим ЧС из-за прорыва теплотрассы © Instagram/vladimiruiba
В городе Печоре Республики Коми на теплотрассе произошёл прорыв. В связи с аварией был введён режим чрезвычайной ситуации. Более 20 жилых домов остались без теплоснабжения, на месте ведутся ремонтные работы, сообщил губернатор региона Владимир Уйба.
"30 декабря на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения осталось более 20 жилых домов. К ликвидации последствий привлечены силы и средства Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении на официальном сайте администрации республики.
Губернатор Коми опубликовал в "Инстаграме" видео с места аварии и рассказал, что место прорыва найти было крайне сложно. Сейчас рабочие откачивают воду, после чего начнут вырезку трубы. Ремонтные работы планируется закончить к девяти часам вечера по местному времени.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Забайкалье прорвало дамбу возле посёлка Кокуй. Губернатор региона поручил оперативно устранить последствия ЧП.
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