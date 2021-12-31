Президент России Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. Соответствующий указ, подписанный главой страны, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации постановляю провести в 2022 году в РФ Год культурного наследия народов России", — говорится в документе.

Согласно указу, правительству необходимо в двухмесячный срок образовать организационный комитет по проведению Года культурного наследия народов РФ, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Отметим, что документ датирован 30 декабря 2021 года и вступает в силу со дня подписания.