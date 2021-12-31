НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове

Министр иностранных дел республики отметила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.

31 декабря, 14:28
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Министр иностранных дел республики Косово Доника Гервалла объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK). Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово", — говорится в сообщении.

В Косово задержали четверых россиян без паспортов

В Косово задержали четверых россиян без паспортов

Гервалла отметила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения. По её словам, структуры Косова остаются привержены борьбе против "негативного влияния России и её сателлитов" в регионе, цель которых — "подрыв достижений республики и партнёров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС".

А ранее в МИД РФ назвали провокацией решение Косова о высылке российских дипломатов. По словам Марии Захаровой, на работу аккредитованных сотрудников эти заявления никак не повлияют.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1