Российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове

Министр иностранных дел республики Косово Доника Гервалла объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK). Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

"По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово", — говорится в сообщении.

Гервалла отметила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения. По её словам, структуры Косова остаются привержены борьбе против "негативного влияния России и её сателлитов" в регионе, цель которых — "подрыв достижений республики и партнёров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС".