Экс-премьер Украины Азаров подал иск к СБУ и СНБО из-за введённых против него санкций

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Он просит суд признать бездействие этих органов по вопросу об отмене санкций против него.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров", — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Среди требований — признать противоправным бездействие СБУ, которая не внесла в СНБО Незалежной предложения об отмене в отношении истца санкций, а также обязать службу внести в Совбез Украины такую инициативу. Речь идёт о санкциях, введённых 19 марта. Как отмечается, решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.