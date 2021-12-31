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Экс-премьер Украины Азаров подал иск к СБУ и СНБО из-за введённых против него санкций

Речь идёт об ограничениях, вступивших в силу 19 марта. Как отмечается, решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.

31 декабря, 14:07
<p>Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/moscow-live/23145738086" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фотобанк Moscow-Live</a></p>

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото © flickr / Фотобанк Moscow-Live

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Он просит суд признать бездействие этих органов по вопросу об отмене санкций против него.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров", — говорится в сообщении на официальном сайте суда.

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Среди требований — признать противоправным бездействие СБУ, которая не внесла в СНБО Незалежной предложения об отмене в отношении истца санкций, а также обязать службу внести в Совбез Украины такую инициативу. Речь идёт о санкциях, введённых 19 марта. Как отмечается, решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.

Ранее Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова. Генпрокуратура страны получила право начать процедуру его экстрадиции.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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