Экс-премьер Украины Азаров подал иск к СБУ и СНБО из-за введённых против него санкций
Речь идёт об ограничениях, вступивших в силу 19 марта. Как отмечается, решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото © flickr / Фотобанк Moscow-Live
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Он просит суд признать бездействие этих органов по вопросу об отмене санкций против него.
"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров", — говорится в сообщении на официальном сайте суда.
Среди требований — признать противоправным бездействие СБУ, которая не внесла в СНБО Незалежной предложения об отмене в отношении истца санкций, а также обязать службу внести в Совбез Украины такую инициативу. Речь идёт о санкциях, введённых 19 марта. Как отмечается, решается вопрос об открытии соответствующего административного дела.
Ранее Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова. Генпрокуратура страны получила право начать процедуру его экстрадиции.
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