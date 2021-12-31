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Сенатор Круглый призвал россиян воздержаться от посещения гостей в новогодние каникулы

Парламентарий подчеркнул, что с учётом распространения в мире нового штамма ковида в ближайшее время нужно также отказаться от зарубежных поездок.

31 декабря, 13:56
<p> © Pexels</p>

© Pexels

В России ещё сохраняется опасность заражения коронавирусом, поэтому на новогодних каникулах, как и в сам праздник, лучше избегать больших компаний, поездок в гости и рестораны, советует заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый.

"Лучше посвятить это время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов. И если нужно пойти в магазин, торговый центр, то следует тщательно пользоваться мерами индивидуальной защиты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Сенатор подчеркнул, что, если человек хочет поехать на Новый год к своим родственникам, а они не прошли курс вакцинации, он должен очень серьёзно подумать и взвесить все за и против, так как риск подхватить вирус самому и заразить им других есть.

"От зарубежных поездок я рекомендую вообще воздерживаться, потому что сейчас пока не понятно, что происходит с коронавирусом в мире", добавил парламентарий.

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Ранее врач Владимир Болибок назвал условия, при которых можно встретить Новый год на улице. Иммунолог предупредил, что нельзя согреваться зимой алкогольными напитками, лучше предпочесть им тёплый чай.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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