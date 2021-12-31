Сенатор Круглый призвал россиян воздержаться от посещения гостей в новогодние каникулы

В России ещё сохраняется опасность заражения коронавирусом, поэтому на новогодних каникулах, как и в сам праздник, лучше избегать больших компаний, поездок в гости и рестораны, советует заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый.

"Лучше посвятить это время детям, семье, прогулкам на свежем воздухе, соблюдая простые правила, ограничивающие возможность контактов. И если нужно пойти в магазин, торговый центр, то следует тщательно пользоваться мерами индивидуальной защиты", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сенатор подчеркнул, что, если человек хочет поехать на Новый год к своим родственникам, а они не прошли курс вакцинации, он должен очень серьёзно подумать и взвесить все за и против, так как риск подхватить вирус самому и заразить им других есть.

"От зарубежных поездок я рекомендую вообще воздерживаться, потому что сейчас пока не понятно, что происходит с коронавирусом в мире", — добавил парламентарий.