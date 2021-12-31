Большунов в свой день рождения пришёл вторым в масс-старте на "Тур де ски"

Российский лыжник Александр Большунов пришёл вторым в масс-старте на дистанции 15 километров свободным стилем на многодневке "Тур де ски", соревнования проходят в германском Оберстдорфе. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 32 минуты 26,4 секунды. Спортсмен из РФ уступил ему всего 3,4 секунды. Тройку лидеров закрыл норвежец Шур Рёте (+4,0).

По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, на такой результат спортсмена повлияли проблемы с креплением лыж. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Второе место — это всё равно достойный результат. Проблема была в том, что у Александра на первом круге сломались крепления, лыжи были не такими управляемыми на спуске, поэтому он испытывал дискомфорт. На спуске было очень жёстко: скорее всего, он выбил крепление пятки, из-за чего не удавалось ему жёстко контролировать лыжу", — сказал Бородавко.

Он также отметил, что у участников гонки, по его мнению, были проблемы с лыжами, кто-то, вероятно, не смог приспособиться к леденистой трассе.

Отметим, что 31 декабря Большунову исполнилось 25 лет, на его счету три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.