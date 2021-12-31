Движение вверх и падение вниз: Триумфы и провалы российских спортсменов в 2021 году Последние 12 месяцев получились крайне богатыми на соревнования и спортивные события. 30 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Олег Бухарев / EPA

Подходящий к концу 2021 год подарил поклонникам спорта целую вереницу самых разных событий. Часть из них болельщики ждали несколько дольше, чем планировали изначально. Всему виной пандемия коронавируса. Тем не менее спортивные мероприятия принесли болельщикам массу эмоций — как радостных, так и не очень. Вспомним же самые яркие из них.

Олимпийские игры в Токио

Олимпиада-2020 в Токио. Церемония открытия. Фото © ТАСС / AP / Charlie Riedel

XXXII летние Олимпийские игры в Токио как раз попали в список тех стартов, которые пришлось отложить на год. Тем не менее пандемия ковида смогла лишь перенести, но не отменить Игры. В середине лета тысячи спортсменов со всего мира собрались в Токио и разыграли между собой 339 комплектов наград. Были там и россияне, правда, без своего флага и гимна. Но к этому мы уже привыкли.

Самые долгожданные игры получились и самыми скандальными. Антисекс-кровати, которые высмеяли ещё до старта Олимпиады, открыли парад странностей на Играх. А ведь были ещё и низкие оценки Дине Авериной или Денису Аблязину, сбежавшая Кристина Тимановская, выступление трансгендера Лорел Хаббард. Всё это уместилось в двухнедельный спортивный праздник.

Впрочем, были не только скандалы, но и яркие победы. Виталина Бацарашкина, Никита Нагорный, Евгений Рылов и многие другие россияне стали настоящими героями Игр. В копилке нашей команды в итоге 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и пятое место в общекомандном зачёте. В целом результат достаточно неплохой.

— То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят и смотрят, когда вы выигрываете: "О! Мы — молодцы!" Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет: "Мы — молодцы!" Когда проигрывают: "Ну ничего, бывает", — заявил президент России Владимир Путин.

По-настоящему неожиданными были награды в баскетболе 3х3 или же стрельбе из лука (там наши девушки чуть не победили Южную Корею в командных соревнованиях). Зато сколько радости нам принесли победы синхронисток, мужской и женской сборных по спортивной гимнастике и очередная виктория российского женского фехтования на рапирах.

Провал на Евро-2020

Станислав Черчесов на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020). Финляндия – Россия. Фото © ТАСС / EPA / Kirill Kudryavtsev

Чемпионат Европы по футболу — главное футбольное событие года в мире. УЕФА в этом году пошёл на эксперимент и провёл турнир сразу в 11 городах Старого Света. Не обошли стороной и Россию — несколько матчей принял Санкт-Петербург. Несмотря на все опасения из-за коронавируса, Евро-2020 получился более чем ярким и мощным. Вспомнить только сумасшедшие голы — к примеру, мяч Патрика Шика с центра поля — и сразу становится понятно: это было великолепно.

Правда, наша сборная особым великолепием не порадовала. Команда Станислава Черчесова с треском провалила турнир и покинула его сразу после группового этапа. Поражения от Дании и Бельгии наверняка до сих пор свежи в памяти всех фанатов нашей сборной. Как итог — Черчесов оставил пост главного тренера, уступив его Валерию Карпину.

А чемпионом стала сборная Италии. Команда Роберто Манчини (у которого не особо получилось в своё время в "Зените") в финале обыграла грозную Англию, которую гнал целый стадион "Уэмбли", и заставила весь мир обратить на себя ещё больше внимания. И при этом три года назад итальянцы не вышли на ЧМ-2018 в России.

Триумф на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Игроки сборной России Алексей Макаров и сборной Японии Масанори Окуяма (справа) в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между командами Японии и России. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV / ТАСС

Наверняка не знатоку в мире спорта увидеть в одном предложении слова "пляж", "футбол" и "Лужники" будет странно. Однако этим летом было именно так. Столичный спорткомплекс принял чемпионат мира по пляжному футболу. Там, в отличие от Евро-2020, наша команда была в числе фаворитов и сумела статус подтвердить.

Хотя начиналось всё достаточно грустно. Ещё до турнира случился первый скандал: сборная Украины отказалась ехать на турнир вопреки тому, что смогла на него пробиться. Однако руководство местной федерации чётко дало понять: поездки не будет. В итоге команду из Незалежной заменила Швейцария. Удивительное дело, но далеко не самая южная страна заняла третье место на турнире.

Россия же стала чемпионом мира, причём в третий раз в своей истории. Настоящий подъём пляжного футбола, что ещё более удивительно, прошёл в нашей стране без каких-либо больших денег, миллиардных вложений и гигантских зарплат. Поэтому, наверное, и удивительны все эти успехи. Более того, немногим позже команда Михаила Лихачёва в четвёртый раз в истории выиграла Межконтинентальный кубок.

— Спорт прекрасен тем, что там всё однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения! — сказал после домашнего чемпионата мира пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские фигуристы — лучшие в мире

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Oleg Nikishin — International Skating Union / International Skating Union

Вот уж где точно в нашей стране полный порядок, так это в фигурном катании. Российские фигуристы, а особенно фигуристки, бесспорно, лучшие на всей планете. Причём с таким солидным отрывом, что, кажется, этому нет конца. Показал это и прошедший в Стокгольме весной чемпионат мира, и последующие этапы Гран-при.

В Швеции наши снова выступали без флага и гимна. Однако и без этих важных атрибутов россияне были в таком порядке, что взяли золото в трёх видах программы из четырёх. Золотые награды забрали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Кульминация триумфа — финал турнира в женском одиночном катании. Неравнодушные болельщики наверняка не могли сдержать слёз, когда вместе с Щербаковой на пьедестале стояли Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Однако это было только началом большого триумфального года российского фигурного катания.

Во второй его половине зажглась новая звезда — Камила Валиева, которая решила бить один за другим мировые рекорды. Причём даже те, что принадлежали ей. В итоге весь мир без сомнений отдаёт не только золото будущей Олимпиады в Пекине, но и все остальные медали в женском одиночном катании именно нашей стране. Хоть бы, хоть бы!

Провал на ЧМ по хоккею и перемены в сборной

Сборная Канады празднует матч за золотую медаль чемпионата мира по хоккею 2021 года. Фото © Getty Images / EyesWideOpen

С классическими игровыми видами спорта — футболом и хоккеем — в нашей стране в этом году была какая-то настоящая беда. Чемпионат мира в Риге до поры до времени для нашей команды шёл очень хорошо. Победа на групповом этапе, где мы проиграли лишь однажды (в матче против Словакии) вселяла уверенность, что на этом турнире мы боремся только за золото. Тем более что играем почти дома.

Однако уже в первом матче плей-офф нашу команду достаточно оперативно опустили с небес на землю. И сделали это хоккеисты сборной Канады — главного противника и раздражителя любого поклонника "Красной машины". Примечательно и то, что "кленовая дружина" привезла далеко не самый основной состав. С большим трудом пройдя групповой этап, он так лихо рванул в плей-офф, что ахнул весь мир.

В итоге Канада — чемпион мира, даже без звёзд НХЛ и с кучей студентов и молодых игроков в команде. Что же до наших, то немногим позже в сборной пошли колоссальные изменения. К управлению командой пришёл Алексей Жамнов вместе со своей командой специалистов. Пока делать выводы о работе наставника рано. Масла в огонь подливает проигранный этап Евротура в Москве, но впереди Олимпиада, после которой станет понятно, что да как.

— Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю. Перед тем как принять это решение, я всё взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа, — заявил Жамнов.

Большунов — король лыж

Александр Большунов — победитель гонки преследования на дистанции в 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Фото © ТАСС / Bildbyran via ZUMA Press

Очередная большая победа в этом году ждала и Александра Большунова. Наш лыжник закрепился в статусе лучшего на планете, выиграв второй раз подряд Большой хрустальный глобус. Со времён Владимира Смирнова, который брал Кубок мира в 1991 году, у нашей страны не было столь громких побед.

Однако именно Большунов по-настоящему вернул наши лыжи на должный — высоченный — уровень. Впрочем, помимо больших побед в этом году были и грандиозные разочарования. Например, в финале марафона на ЧМ в Германии, когда уже на финишной прямой Йоханнес Клебо сломал палку Большунову, лишая того победы.

Тем не менее эти поражения лишь сделали Большунова сильнее. К Олимпиаде он подходит не только одним из главных фаворитов, но и одним из борцов с норвежской гегемонией в мировых лыжах. Если в Пекине наш спортсмен будет в форме, то без золота оттуда он точно не уедет.

Год российского тенниса

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA / Emilio Naranjo

Никаких вопросов по итогам года не может быть к нашим теннисистам. Россия в 2021-м стала настоящим грандом и гегемоном этого вида спорта. Причём победы у нас были не только личные, но и командные. Да такие, что всему миру становится завидно.

Главная звезда — Даниил Медведев. Победитель US Open, настоящая гроза Новака Джоковича, готовый стать первой ракеткой мира. Впрочем, феерил не только он: высокий класс показывали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, а также Аслан Карацев, который стал настоящим открытием этого года в мировом теннисе.

Из приятных командных триумфов — победа в мужском Кубке Дэвиса или же триумф женской сборной на Кубке Билли Джин Кинг. Дорогого стоит и чисто российский финал в соревновании смешанных пар на Олимпиаде в Токио. Там при страшной жаре Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова навсегда вписали себя в историю нашего тенниса, завоевав золотые медали.

Тяжёлый год российского биатлона

Российские спортсмены Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Фото © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT

Увы и ах, но в любимом миллионами биатлоне у нашей страны успехи достаточно скромные. В уходящем году россияне не прям чтобы баловали успехами, особенно в его первой части. Удивительное дело — по итогам сезона в Кубке мира – 2020/2021 наши спортсмены лишь дважды (!!!) попадали на подиум (это без учёта эстафет). Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, а Эдуард Латыпов — масс-старт на последнем этапе в Эстерсунде.

Впрочем, новый сезон радует куда больше. Эдуард Латыпов уже смело заезжает в число сильнейших у мужчин, а у представительниц прекрасного пола Кристина Резцова делает то же самое, впервые в карьере заехав в медали. Отрадно, что у нашего биатлона появляются новые лидеры, пока Светлана Миронова и Александр Логинов переживают небольшой кризис.

Главная задача наших биатлонистов — не провалить Олимпиаду в Пекине. И шансы на это есть. Причём не только в эстафетах, но и в личных гонках. Главное — не сбавлять набранных оборотов.

Авторы Шамиль Гаджиев