Жители восточных регионов России встретили новый, 2022 год © Instagram / kam.rep / timofeevaviva

Жители Камчатки и Чукотки уже встретили новый, 2022 год. Из-за значительной разницы во времени там россияне отмечают праздник на девять часов раньше соотечественников, проживающих в центральной части страны.

Россияне уже делятся в соцсетях фотографиями с бокалами шампанского на фоне новогодней ёлки, поздравляют друг друга с праздником и публикуют видео салютов. Информационный портал "Камчатский репортёр" решил выделиться и оригинально поздравить своих подписчиков. Лаконичную поздравительную подпись он сопроводил роликом с новогодней ёлкой, составленной из автомобилей.

При этом в регионах действует штормовое предупреждение, поэтому все официальные празднования в центре города — уличные мероприятия и фейерверки — были перенесены на 1 января.