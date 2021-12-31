Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2022 годом. В праздничном обращении глава государства выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких. Он отметил, что всех россиян объединяют надежды на добрые перемены, однако "невозможно их оторвать от событий прошлого года".

"Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жёстких условиях, решать трудные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. <...> Дорогие друзья, самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе: защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что в прошедшем году Россия отстаивала свои национальные интересы и безопасность граждан, в короткие сроки восстановила экономику. Глава государства добавил, что нерешённых проблем ещё много, но "2021 год мы прошли достойно".

"Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России, это результат вашего напряжённого труда. Каждый на своём месте стремился исполнить свой долг, сделать не только, что в его силе, но и намного больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам!" — подчеркнул президент.

Он добавил, что в такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление реализовать личные планы и принести пользу обществу и родной стране. Путин отметил, что, встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем и на удачу, но понимаем, что достижение задуманного зависит от нас самих и от того, что мы ставим в приоритеты, насколько крепко берёмся за дело и добиваемся конкретных результатов. Российский лидер подчеркнул, что главные национальные планы — повышение благосостояния и качества жизни.

"Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины. Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. И в такой открытости, щедрости — суть и энергетика чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам. Какое счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Всё это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека", — сказал президент.

Путин отметил, что сейчас все мы спешим признаться дорогим людям в сокровенных чувствах, произнести искренние слова любви и благодарности, на которые в будничной суете порой не хватает времени. Он добавил, что в новогоднюю ночь в кругу семьи или на площадях городов звучат самые тёплые пожелания. Глава государства присоединился к этим словам.

"Хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья, "а к нему всё приложится". Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети, которые пусть вырастут здоровыми, умными, честными и свободными, отметил президент. Путин также пожелал, чтобы в каждом сердце была любовь, которая вдохновляет на покорение самых больших высот "ради своих любимых и единственной, великой Родины".

"С Новым годом, дорогие друзья. С Новым, 2022 годом!" — заключил президент.