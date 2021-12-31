Двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли в ДТП в Адыгее
В результате аварии также есть пострадавшие, они доставлены в медицинские учреждения республики и Краснодарского края.
Фото с места происшествия © МВД по Республике Адыгея
Двое взрослых и трёхлетняя девочка погибли в результате столкновения "газели" и двух легковых автомобилей в Адыгее на федеральной автодороге А160. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Около восьми часов 20 минут в Теучежском районе на федеральной автодороге А160 произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. На месте работают руководители следственного управления и Госавтоинспекции ведомства, следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы", — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время на этом участке дороги также работают дополнительные наряды ДПС, обеспечивающие безопасное движение. Уточняется, что в результате аварии есть и пострадавшие, они были доставлены в медицинские учреждения Адыгеи и Краснодарского края. Дополнительной информации об их состоянии пока нет.
Ранее под Геленджиком водитель ГАЗ-66 погиб, переправляя авто охотников через реку. Течение снесло "шишигу" и опрокинуло, когда мужчина возвращался за очередным застрявшим. Спасатели вытащили машину из реки только под вечер.
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