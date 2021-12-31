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Двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли в ДТП в Адыгее

В результате аварии также есть пострадавшие, они доставлены в медицинские учреждения республики и Краснодарского края.

31 декабря, 11:36
<p>Фото с места происшествия © <a href="https://01.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/27769920/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Республике Адыгея</a></p>

Фото с места происшествия © МВД по Республике Адыгея

Двое взрослых и трёхлетняя девочка погибли в результате столкновения "газели" и двух легковых автомобилей в Адыгее на федеральной автодороге А160. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Около восьми часов 20 минут в Теучежском районе на федеральной автодороге А160 произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. На месте работают руководители следственного управления и Госавтоинспекции ведомства, следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В настоящее время на этом участке дороги также работают дополнительные наряды ДПС, обеспечивающие безопасное движение. Уточняется, что в результате аварии есть и пострадавшие, они были доставлены в медицинские учреждения Адыгеи и Краснодарского края. Дополнительной информации об их состоянии пока нет.

Ранее под Геленджиком водитель ГАЗ-66 погиб, переправляя авто охотников через реку. Течение снесло "шишигу" и опрокинуло, когда мужчина возвращался за очередным застрявшим. Спасатели вытащили машину из реки только под вечер.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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