Голикова в рамках "Ёлки желаний" исполнила мечту четырёхлетнего мальчика из Подмосковья
Максим хотел побывать в пожарной части и прокатиться на настоящем пожарном автомобиле. Новогоднее чудо для малыша случилось в 4-й пожарно-спасательной части в Москве.
Голикова в рамках "Ёлки желаний" исполнила мечту четырёхлетнего мальчика из Подмосковья © Telegram / Правительство России
Голикова в рамках "Ёлки желаний" исполнила мечту четырёхлетнего мальчика из Подмосковья © Telegram / Правительство России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту четырёхлетнего Максима Крылова из Московской области прокатиться на пожарной машине. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.
Накануне вице-премьер пригласила мальчика вместе с родителями и младшей сестрой Алисой в Дом Правительства, где для гостей провели небольшую экскурсию. Голикова поздравила семью с наступающим Новым годом и познакомила Максима с замглавы МЧС Андреем Гуровичем.
"Это дядя Андрей, завтра он будет катать вас на пожарной машине, потому что он представляет Министерство по чрезвычайным ситуациям, где и находятся все пожарные машины России", — объяснила мальчику вице-премьер.
Голикова также подарила Максиму игрушечную пожарную машину. Малыш признался, что своё желание он увидел во сне. Сегодня, 31 декабря, мальчик посетил 4-ю пожарно-спасательную часть в Москве, где на один день стал настоящим пожарным.
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