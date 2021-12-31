Мишустин поручил сделать доступным посещение кино по "Пушкинским картам"

В рамках программы "Пушкинская карта" можно будет приобрести в том числе и билеты в кинотеатры на отечественные фильмы. Поручение обеспечить такую возможность дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, до 1 апреля Минкультуры должно выделить ещё 5,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Также одно из поручений главы Правительства РФ касается Концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года. Так, документ должен учитывать оценку влияния роста рынка онлайн-кинотеатров на киноиндустрию, а также предусматривать меры модернизации системы образования в данной сфере и сохранения базовых государственных киностудий.

Как уточняется, решения по поддержке отечественной киноиндустрии будут реализованы в ближайшие три месяца.