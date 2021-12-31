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Старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев умер после тяжёлой болезни

Священнослужитель скончался на 82-м году жизни. Как уточняется, отпевание состоится 2 января 2022 года, похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

31 декабря, 10:41
<p>Протоиерей Николай Гундяев © <a href="https://spbda.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церква</a></p>

Протоиерей Николай Гундяев © Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церква

В возрасте 81 года после продолжительной болезни скончался почётный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев. Сообщение о смерти старшего брата Патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилось на сайте Русской православной церкви.

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"30 декабря 2021 года на 82-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни отошёл ко Господу почётный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986–1987 годах протоиерей Николай Гундяев, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — говорится в сообщении.

Как уточняется, отпевание священнослужителя состоится 2 января 2022 года. Похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

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Протоиерей родился в 1940 году, а в годы Великой Отечественной войны жил в блокадном Ленинграде вместе с матерью. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, после чего продолжил обучение в Ленинградской духовной академии. Там Гундяев получил степень кандидата богословия. В 1971 году его возвели в сан протоиерея. Также, став в 1975 году профессором, священнослужитель преподавал патрологию до 2004 года. В 1977 году его назначили настоятелем Спасо-Преображенского собора, в августе 2014 года — почётным настоятелем.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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