"Моя самая любимая девочка": Саакашвили признался, что у него есть маленькая внебрачная дочь
Экс-президент Грузии отметил, что малышка примет участие в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи".
Михаил Саакашвили © Facebook / Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в "Фейсбуке" поздравление с наступающим Новым годом и сделал неожиданное признание — оказывается, у политика есть маленькая внебрачная дочь.
"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", — написал экс-глава Грузии.
Он не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и её назвали Элис-Мария.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
В заключении экс-президента Грузии преследовали проблемы с самочувствием. Так, в ноябре Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Указывалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Например, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота. Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Комментариев: 0