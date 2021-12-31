Новую вакцину РФ "Конвасэл" могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года

В России до конца первого квартала 2022 года может быть зарегистрирована новая вакцина от коронавируса "Конвасэл", созданная на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Мы планируем до конца этого года подать отчёт. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы всё было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи] с необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе — сентябре", — объяснила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она также отметила, что созданный на базе НИИ цех рекомбинантных препаратов полностью соответствует самым высоким требованиям и его мощности позволяют масштабировать производство вакцин как минимум до 30 миллионов доз в год, а также быстро осуществить перепрофилизацию площадки в случае необходимости.