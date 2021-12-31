5 советов, как вытерпеть семейные новогодние застолья и не сойти с ума

"Чего грустим?"

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Нередко на подобных посиделках молодым или новым членам семьи приходится несладко. Стоит немного засмущаться или найти укромное место, как тут же появится человек, который упрекнёт в том, что бедняга якобы грустит, когда вокруг такая красота. Но бежать веселиться по велению родственников — худшее решение. Для издания "Лайфхакер" психолог и коуч Елена Золотухина дала совет — в такой ситуации лучше всего напомнить о себе как об отдельной личности, прямо сказать, что сейчас вам некомфортно, и решительно заявить, что веселиться из-под палки вы не будете. Поначалу будет сложно, но так вы хотя бы начнёте отстаивать свои личные границы.

"Полезные" нравоучения

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Непрошеные советы и так раздражают, а выслушивать их от человека под градусом — отдельное удовольствие. Причём часто единственная причина авторитета — это возраст. Тут главное — не начать спорить, лучше от этого никому не станет. Пытаться аргументировать свою точку зрения тоже бессмысленно. Просто напомните, что вы отдельный, автономный человек со своими желаниями и целями.

Вечные сравнения

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У каждого есть собственное мерило успеха, поэтому, когда любимые родственники начинают сравнивать нас с другими, "более успешными" знакомыми, становится уже по-настоящему неприятно. Причём многие люди даже не понимают, что такие заявления могут задеть. Многим с детства ставили кого-то в пример. Чтобы адекватно реагировать на такое, нужно прежде всего решить для себя, какие успехи уже в вашей копилке. Зная свои сильные стороны и ценя их, можно легко защититься от едких комментариев.

Вопросы о личной жизни

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Когда троюродная бабка лезет в душу, интересуясь, "как там на личном", ответить не огрызаясь почти невозможно. Но мы знаем — ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому психологи напоминают — не отвечать на такие вопросы вы имеете полное право. Можете прямо так и сказать особо интересующимся. В панике может появиться идея приврать что-нибудь для успокоения семьи. Но в итоге правда раскроется и сделает всё только хуже. Если же комментарии родственников больше похожи на нападки, тогда лучше отшутиться и перевести тему.

Унижения

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