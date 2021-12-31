НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В возрасте 96 лет умер режиссёр оперных фильмов Владимир Гориккер

Сын деятеля кино отметил, что он искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".

31 декабря, 10:11
<p>Владимир Гориккер на съёмочной площадке. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Владимир Гориккер на съёмочной площадке. Фото © Wikipedia

На 97-м году жизни скончался советский и российский режиссёр театра и кино Владимир Гориккер. Об этом в своём аккаунте в "Фейсбуке" сообщил его сын Владимир Смелков.

"Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной тёплой энергии", — написал он.

"Навсегда с нами": Мишустин назвал смерть Нины Ургант большой утратой и вспомнил самые яркие её роли

"Навсегда с нами": Мишустин назвал смерть Нины Ургант большой утратой и вспомнил самые яркие её роли

Сын Горрикера отметил, что многие кинематографисты стремились поработать с режиссёром даже в его 96 лет. Он также отметил, что отец искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".

"Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть её в его фильмах. Я очень люблю папу", — заключил Владимир.

"Проявил героические качества": Сергей Африка Бугаев рассказал о работе с режиссёром Соловьёвым над фильмом "Асса"

"Проявил героические качества": Сергей Африка Бугаев рассказал о работе с режиссёром Соловьёвым над фильмом "Асса"

Гориккер родился в Москве и уже с малых лет интересовался театральной и музыкальной деятельностью. В 1953 году он с отличием окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, после чего около 25 лет проработал в штате Киностудии имени Горького. На сцене театров оперы и балета Одессы и Киева сценарист руководил постановкой опер "Садко", "Руслан и Людмила", "Богдан Хмельницкий", "Риголетто". Также, будучи слушателем высших режиссёрских курсов студии "Мосфильм", он работал на Всесоюзном радио. В начале 1990-х Гориккер стал художественным руководителем студии "Кино и музыка". Именно там он написал сценарии к собственным видеофильмам "Борис Годунов" и "Джульетта и Ромео". Гориккер снял такие картины, как "Звезда экрана", "Под крышами Монмартра", "Осенние колокола", "Серебряное ревю", и работал с Александром Ширвиндтом, Верой Васильевой, Владимиром Басовым и другими.

Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину на последней записи шоу "Голос"

Что Градский сказал на прощание Пелагее, Билану и Агутину на последней записи шоу "Голос"

Ранее Лайф писал, что умер актёр фильма "Кортик" Виталий Быков. Театр и коллеги выразили искренние соболезнования друзьям и близким Виталия Михайловича.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1