В возрасте 96 лет умер режиссёр оперных фильмов Владимир Гориккер

На 97-м году жизни скончался советский и российский режиссёр театра и кино Владимир Гориккер. Об этом в своём аккаунте в "Фейсбуке" сообщил его сын Владимир Смелков.

"Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной тёплой энергии", — написал он.

Сын Горрикера отметил, что многие кинематографисты стремились поработать с режиссёром даже в его 96 лет. Он также отметил, что отец искренне любил людей и свою профессию, а каждый его день проходил в "какой-то удивительной гармонии".

"Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть её в его фильмах. Я очень люблю папу", — заключил Владимир.

Гориккер родился в Москве и уже с малых лет интересовался театральной и музыкальной деятельностью. В 1953 году он с отличием окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, после чего около 25 лет проработал в штате Киностудии имени Горького. На сцене театров оперы и балета Одессы и Киева сценарист руководил постановкой опер "Садко", "Руслан и Людмила", "Богдан Хмельницкий", "Риголетто". Также, будучи слушателем высших режиссёрских курсов студии "Мосфильм", он работал на Всесоюзном радио. В начале 1990-х Гориккер стал художественным руководителем студии "Кино и музыка". Именно там он написал сценарии к собственным видеофильмам "Борис Годунов" и "Джульетта и Ромео". Гориккер снял такие картины, как "Звезда экрана", "Под крышами Монмартра", "Осенние колокола", "Серебряное ревю", и работал с Александром Ширвиндтом, Верой Васильевой, Владимиром Басовым и другими.