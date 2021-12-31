Дмитрий Гоблин Пучков предупредил, что попытка "обелить" Кощея опасна для детской психики © LIFE

Размывание границ между хорошим и плохим в детских сказках может отрицательно сказаться на психике ребёнка, он просто перестанет отличать добро от зла. Современная тенденция делать из характеров персонажей нечто среднее абсурдна. Например, Кощей Бессмертный должен быть плохим, и никакие оговорки и исключения здесь невозможны, уверен писатель и блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Ребёнок что в этом понимает? Ребёнок сразу понимает, что вот этот плохой, но не совсем плохой, значит, вот то, что он делает, — так делать можно. Вы своих детей на таких примерах воспитываете или нет? Это неправильно", — поделился он мнением в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

В Советском Союзе всегда строго следили за тем, что создаётся авторами фильмов для детей. По словам Пучкова, сейчас наступила другая крайность. На экране проецируется то, что происходит в голове у творца, и это не всегда несёт пользу для маленьких зрителей. Ребёнок вырастет "идиотом, не отличающим чёрное от белого", если его уверять, что Кощей или Баба-яга могут вызывать сострадание и понимание, а богатыри способны совершать непристойности, предупредил писатель.