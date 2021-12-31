"Страна.ua": Зеленский переименует партию "Слуга народа" перед выборами
Обсуждается вариант, по которому название политической организации изменится на Партию Зеленского и именно под таким брендом пойдёт на выборы.
Владимир Зеленский © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский планирует изменить название своей партии "Слуга народа" перед парламентскими выборами. Как сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, в новом наименовании будет использоваться фамилия главы государства.
Так, обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в "Партию Зеленского" и именно под таким брендом пойдёт на выборы. Как уточняется, эта идея возникла на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.
Также, по данным источника издания, в офисе украинского лидера составят список партии на выборы без "зашкваренных персонажей" из числа нынешних депутатов.
"Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых всё равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", — говорится в сообщении.
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Ранее Лайф писал, что почти половина украинцев назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года. Лидер Незалежной с большим отрывом обогнал своего предшественника Петра Порошенко, который набрал 8,5% голосов антирейтинга. В тройку также попал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.
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