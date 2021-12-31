"Страна.ua": Зеленский переименует партию "Слуга народа" перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский планирует изменить название своей партии "Слуга народа" перед парламентскими выборами. Как сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники, в новом наименовании будет использоваться фамилия главы государства.

Так, обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в "Партию Зеленского" и именно под таким брендом пойдёт на выборы. Как уточняется, эта идея возникла на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.

Также, по данным источника издания, в офисе украинского лидера составят список партии на выборы без "зашкваренных персонажей" из числа нынешних депутатов.

"Вообще действующих депутатов Рады из фракции "Слуг народа" в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых всё равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы", — говорится в сообщении.