В Израиле впервые зафиксировали случай одновременного заражения гриппом и ковидом
Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В Минздраве изучают этот случай. Возможно, подобное случалось и раньше.
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В Израиле зафиксировали первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Его назвали флурона, сообщает издание "Едиот ахронот". Заразившейся оказалась пациентка родильного отделения одной из клиник. Известно, что женщина не была привита.
"У неё были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат даже после того, как мы снова проверили", — цитирует издание заведующего отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессора Арнона Вижницера.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В Министерстве здравоохранения Израиля уже заявили, что изучают выявленный случай. Возможно, что подобное случалось и раньше, но официальной информации об этом нет.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Израиля Нафтали Бенет сообщил о начале пятой волны коронавируса из-за "омикрона". Он отметил, что пока число заражённых новым вариантом ковида невелико, но оно растёт с каждым днём. Лидером по количеству случаев с ковидом остаются США, где коечный фонд отделений реанимации уже занят более чем на 78%, в том числе почти на 23% — больными коронавирусной инфекцией.
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