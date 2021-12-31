В Израиле впервые зафиксировали случай одновременного заражения гриппом и ковидом

В Израиле зафиксировали первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Его назвали флурона, сообщает издание "Едиот ахронот". Заразившейся оказалась пациентка родильного отделения одной из клиник. Известно, что женщина не была привита.

"У неё были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат даже после того, как мы снова проверили", — цитирует издание заведующего отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессора Арнона Вижницера.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В Министерстве здравоохранения Израиля уже заявили, что изучают выявленный случай. Возможно, что подобное случалось и раньше, но официальной информации об этом нет.