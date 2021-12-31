Дмитрий Гоблин Пучков назвал фильмы из категории "рвотный порошок" © LIFE

Фильмы "Зулейха открывает глаза" и "Один день Ивана Денисовича" относятся к категории "рвотный порошок", однако их настойчиво "втюхивают" населению, считает писатель и блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Этой Гузель Яхиной государственные премии дают, какие-то высочайшие рейтинги, и наши литераторы дружно говорят: невероятной силы литературное произведение. Вы, вообще, сами-то писать умеете? Я не говорю читать. Вы что, вот эту корявую прозу действительно на полном серьёзе считаете литературным произведением? И вы считаете, что по этому надо ставить кино? Ну вот так у нас, к сожалению", — сказал Пучков в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

При этом он отметил, что среди книг встречается такой же "шлак в массе". Если посмотреть зорким глазом, то окажется, что 75% — это детективы, в которых рассказывается о том, как кто-то кого-то зарезал, убил, обокрал. И что примечательно, людям на самом деле интересно это читать, недоумевает блогер.

Он также привёл в пример Америку, где хит-парады книг разделены на категории (художественная литература, "как заработать миллион" и прочие), и отметил, что их нельзя совмещать, потому что многие люди до художественной литературы, которая находится на 150-й позиции, просто не дойдут.

"Вот эта ваша выдумка, она неинтересна абсолютно, вы испорчены советской властью. Тогда развлечений не было, только книги, все поэтому их читали, все и говорили, что это хорошо, это круто. А там помоев ровно столько же. Ну и кино такое же, оно ничем не отличается. Особенно если его ставят по таким произведениям, как "Зулейха открывает глаза", — заключил Пучков.