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Украинский депутат Бондаренко скрыл 41 квартиру из-за "неумения заполнять документы"

Общая стоимость незадекларированного имущества политика составила 82,4 миллиона рублей. В своё оправдание он также добавил, что в последнее время болел.

31 декабря, 12:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нацагентство Украины по предотвращению коррупции обнаружило, что депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко является владельцем 41 квартиры. Политик попытался объяснить, откуда у него такое состояние, и заявил, что просто не умеет заполнять декларацию.

В своё оправдание он также добавил, что в последнее время болел, поэтому не мог ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год. По словам депутата, именно плохое самочувствие не позволило ему сообщить о своём имуществе и доходах. Общая стоимость незадекларированной недвижимости составила 82,4 миллиона рублей, сообщает портал "Гордон" со ссылкой на отчёт украинского агентства.

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Ранее на Украине у члена Конституционного суда нашли незадекларированный участок в Крыму. А другой служитель Фемиды не внёс в декларацию данные о своей квартире в Киеве на сумму более 6,4 миллиона рублей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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