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Дмитрий Гоблин Пучков назвал лучший, по его мнению, фильм

При этом он призвал зрителей не ориентироваться на подобные рейтинги и списки, потому как чаще это всего лишь вкусовщина составителей.

31 декабря, 12:39

Дмитрий Гоблин Пучков назвал свой любимый фильм © LIFE

Дмитрий Гоблин Пучков назвал свой любимый фильм © LIFE

На вопрос о фильме, сценарий которого его наиболее восхитил, Дмитрий Гоблин Пучков назвал картину Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь". Несмотря на то что последнюю работу режиссёра — "Довод" — писатель и блогер охарактеризовал как провальную, это не отменяет его мнения о Нолане как о большом таланте.

"Из тех, с кем я трудился, и что мне больше всего понравилось, вот, вы не поверите, это "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана, где про этого человека с резиновыми ушами. Я резко отрицательно ко всему этому отношусь, но там сценарий настолько крутой, что "резиновые уши" отходят на задний план. Такой вот Нолан талант в этом фильме", пояснил он на шоу "Дайте сказать".

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При этом Пучков оговорился, что не советует доверять разного рода рейтингам якобы лучших фильмов. Их обычно авторы составляют, руководствуясь собственными предпочтениями в мире киноискусства. У писателя вызывает немалое удивление попадание в подобные рейтинги откровенно плохих фильмов с неудачной работой режиссёров и сценаристов.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Дмитрий Пучков также — о ненавистниках, культуре отмены и о том, снимают ли в России по-настоящему патриотические фильмы. Смотрите полную версию по ссылке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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