Депутат Госдумы Затулин заявил, что НАТО уже "вступило" на Украину

Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что НАТО уже "вступило" на Украину, однако при желании это обратимо. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости", комментируя прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже "вступило" в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину", — сказал Затулин.