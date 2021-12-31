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Депутат Госдумы Затулин заявил, что НАТО уже "вступило" на Украину

Американцы и британцы в военном отношении осваивают территорию Незалежной, однако, отметил парламентарий, всё это обратимо при желании.

31 декабря, 12:33
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что НАТО уже "вступило" на Украину, однако при желании это обратимо. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости", комментируя прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже "вступило" в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину", — сказал Затулин.

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По его словам, там появились инструкторы, консультанты, военные, а также на территории, которая непосредственно примыкает к России, создаются различные базы. Однако, отметил первый парламентарий, всё это обратимо при желании. Он выразил мнение, что именно этого и добивается президент России.

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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