Медведев в новогоднем поздравлении отметил вклад россиян в борьбе с вызовами 2021 года

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом © Twitter / Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и отметил вклад каждого в борьбу с вызовами уходящего года. Он подчеркнул, что сограждане не раз доказали, что умеют любить, сопереживать, помогать и даже жертвовать собой ради других.

"Уходящий год оказался крайне непростым. Сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось всё человечество. Но, уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны в нашем единстве, мы сильны друг с другом, своими родными, близкими и друзьями, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, нашим искренним желанием проявить свои лучшие качества", — сказал Медведев в видеообращении, которое он опубликовал в "Твиттере".

Он призвал ещё раз поблагодарить родных и близких за понимание, терпение, надёжность и заботу, а также сказать им самые тёплые слова. Медведев пожелал каждому веры в себя, а также радости, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия в наступающем, 2022 году.