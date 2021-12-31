Медведев в новогоднем поздравлении отметил вклад россиян в борьбе с вызовами 2021 года
Зампред Совбеза РФ напомнил, что граждане страны сильны своим единством, взаимной поддержкой и отзывчивостью.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и отметил вклад каждого в борьбу с вызовами уходящего года. Он подчеркнул, что сограждане не раз доказали, что умеют любить, сопереживать, помогать и даже жертвовать собой ради других.
"Уходящий год оказался крайне непростым. Сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось всё человечество. Но, уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны в нашем единстве, мы сильны друг с другом, своими родными, близкими и друзьями, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, нашим искренним желанием проявить свои лучшие качества", — сказал Медведев в видеообращении, которое он опубликовал в "Твиттере".
Он призвал ещё раз поблагодарить родных и близких за понимание, терпение, надёжность и заботу, а также сказать им самые тёплые слова. Медведев пожелал каждому веры в себя, а также радости, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия в наступающем, 2022 году.
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к согражданам пожелала всем в новом году мира и попросила "ценить его и беречь".
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