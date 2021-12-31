"Смотрите в завтрашний год": Кличко выпустил календарь на 2222 год со своими оговорками
Таблица с перечнем дней оформлена в ярко-красном цвете, а на обложке расположилось рисованное изображение политика.
Календарь с изображением Виталия Кличко. Фото © Instagram / vitaliyklitschko
Мэр Киева Виталий Кличко решил сделать памятный сувенир со своими последними триумфальными оговорками и выпустил новогодний календарь. Фотографию он разместил на своей странице в "Инстаграме", которую подписал: "Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже".
Календарь оформлен в ярко-красном цвете, а на обложке расположилось рисованное изображение политика. Также в правом нижнем углу указан 2222 год, с которым недавно глава украинской столицы по ошибке поздравил её жителей.
А ранее Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом. Мэр киевской столицы попросту перепутал слова "снег" и "соль" — последней обрабатывают улицы зимой.
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