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"Смотрите в завтрашний год": Кличко выпустил календарь на 2222 год со своими оговорками

Таблица с перечнем дней оформлена в ярко-красном цвете, а на обложке расположилось рисованное изображение политика.

31 декабря, 13:53
<p>Календарь с изображением Виталия Кличко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYB35UcNN53/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitaliyklitschko</a></p>

Календарь с изображением Виталия Кличко. Фото © Instagram / vitaliyklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко решил сделать памятный сувенир со своими последними триумфальными оговорками и выпустил новогодний календарь. Фотографию он разместил на своей странице в "Инстаграме", которую подписал: "Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже".

Календарь оформлен в ярко-красном цвете, а на обложке расположилось рисованное изображение политика. Также в правом нижнем углу указан 2222 год, с которым недавно глава украинской столицы по ошибке поздравил её жителей.

Невролог Евдокимов предположил, почему Кличко запутался и поздравил киевлян с 2222 годом

Невролог Евдокимов предположил, почему Кличко запутался и поздравил киевлян с 2222 годом

А ранее Кличко оговорился и пообещал посыпать дороги Киева снегом для борьбы с гололёдом. Мэр киевской столицы попросту перепутал слова "снег" и "соль" — последней обрабатывают улицы зимой.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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