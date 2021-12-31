Мэр Киева Виталий Кличко решил сделать памятный сувенир со своими последними триумфальными оговорками и выпустил новогодний календарь. Фотографию он разместил на своей странице в "Инстаграме", которую подписал: "Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже".

Календарь оформлен в ярко-красном цвете, а на обложке расположилось рисованное изображение политика. Также в правом нижнем углу указан 2222 год, с которым недавно глава украинской столицы по ошибке поздравил её жителей.