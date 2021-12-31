Нарколог Сараев объяснил, как справиться с алкогольными "вертолётами"
По словам специалиста, организм таким образом борется с интоксикацией и пытается очистить себя.
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Если после новогоднего застолья из-за алкогольного опьянения человек чувствует головокружение и у него начинаются так называемые вертолёты, необходимо прочистить желудок, выпить большое количество воды и постараться поспать. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-нарколог Марат Сараев.
"Необходимо искусственным путём "эвакуировать" из желудка остатки алкоголя и пищи, вызвать рвоту. Выпить большое количество негазированной воды комнатной температуры — не менее литра, "эвакуировать" ещё раз, таким образом прочистить желудок. Замерить артериальное давление, если оно пониженное — выпить сладкий чёрный чай. Пить маленькими глотками", — рассказал Сараев радиостанции "Говорит Москва".
Он объяснил, что, когда человек ложится спать, но в его организме ещё остаётся алкоголь, интоксикация нарастает. Это воздействует на центральную нервную систему, на мозжечок, из-за чего восприятие меняется и появляется ощущение "вертолётов" или как будто человек падает в пропасть. Таким образом организм пытается эвакуироваться, объясняет врач. Он хочет очистить себя от алкоголя, поэтому вырабатывает определённые пепсины, направленные на стимуляцию рвотного рефлекса.
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