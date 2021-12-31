Нарколог Сараев объяснил, как справиться с алкогольными "вертолётами"

Если после новогоднего застолья из-за алкогольного опьянения человек чувствует головокружение и у него начинаются так называемые вертолёты, необходимо прочистить желудок, выпить большое количество воды и постараться поспать. Об этом рассказал кандидат медицинских наук врач-нарколог Марат Сараев.

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Ранее шеф-повар Дмитрий Табаков рассказал, из чего приготовить самый вкусный оливье. Эксперт поделился секретами этого блюда. Например, он обратил внимание, что курицу можно заменить колбасой, а также отметил, что от добавления лука лучше воздержаться.