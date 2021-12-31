Предупреждён — значит вооружён! 5 ужасных историй о том, как праздник может уйти из-под носа

"К чёрту мою семью"

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"Моя мама пошутила, что меня не ждут на праздничном ужине. Я подумала, что она не шутит, поэтому осталась дома, напилась и плакала всю ночь. На следующий день моя семья делала всё возможное, чтобы заставить меня почувствовать вину за то, что я не пришла, рассказывая о том, как волновалась мама. Так что да, в этой ситуации ещё и я же оказалась плохим человеком. К чёрту мою семью", — Lyllythy.

Сюрприз от питомца

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"Бабуля накормила моего пса (у которого и так куча проблем со здоровьем) пятью имбирными пряниками. Этот мелкий не просто обгадил нам весь дом — его пришлось везти к ветеринару. Дорогое удовольствие в рождественскую ночь", — IchigoMainSSF2.

Развод

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"Первое Рождество после развода. Мне выделили несколько часов с детьми, которые я смог провести в кругу семьи — были ещё мои родители и братья с сёстрами. Но потом детям стало скучно, они начали рваться домой — тогда моё настроение улетело в трубу. Я вернул ребят их матери целыми и невредимыми, а потом приехал домой и рыдал полтора часа. Может, ничего такого ужасного не произошло, но я был впечатлён, как сильно мне было плохо от всего этого", — RumblestheDwarf.

Недостающий пазл

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"Я тянулась за кусочком пазла, когда что-то в моём теле решило поиграть со мной в "голодные игры". Разом у меня жутко заболели плечи, шея и спина. Я пыталась аккуратно растянуться, но у меня ничего не получилось. ЧЁРТОВЫ ПАЗЛЫ!" — Foxien.

"Работа мечты"

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