Семь любимых народом артистов, без которых 2022 год будет уже не таким

Немало сильных личностей ушло от нас в 2021 году, и от такого удара не скоро оправятся ни близкие, ни фанаты их творчества. Но эти мэтры оставили после себя великое наследие, благодаря которому мир станет чуточку лучше.

Борис Грачевский

Фото © Виктория Вотоновская / ТАСС

В конце 2020 года Грачевский рассказал, что у него диагностировали коронавирус. Жаловаться не стал — только заметил: беспокоит температура. Правда, уже совсем скоро создателя и художественного руководителя "Ералаша" госпитализировали из-за ухудшения состояния. Спасти жизнь Борису Юрьевичу так и не удалось. Он умер вечером 14 января в возрасте 71 года. Хоть страна его знала исключительно по "Ералашу", Грачевский срежиссировал два фильма и снялся в качестве актёра ещё в двух. За пару лет до смерти мужчина победил рак. Признавался, что бороться помогала его молодая жена.

Андрей Мягков

Фото © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова

На счету Мягкова десятки сильный ролей, но, чтобы страна его полюбила, хватило пары — в "Иронии судьбы" и "Служебном романе". Когда популярность спала, Андрей Васильевич стал находить время не только на актёрскую деятельность. Так, пожаловавшись на отсутствие интересной литературы, он написал аж три детективных романа. Кроме того, увлёкся портретной живописью. В последние годы всё реже появлялся на публике, предпочитал уединённый образ жизни. Скончался легендарный актёр 18 февраля у себя дома от острой сердечной недостаточности. Ему было 82 года.

Владимир Меньшов

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Режиссёр снял множество фильмов, которые сейчас уже можно с уверенностью назвать легендарными: "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", а "Москва слезам не верит" принесла Меньшову "Оскар". Сам он камеры тоже не стеснялся, появившись в более чем ста фильмах и став ведущим пятого сезона шоу "Последний герой". Энергичности режиссёра можно было только завидовать. Поэтому, когда утром 5 июля появилась информация о том, что Меньшов умер, многие не могли поверить. Мастер скончался в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции.

Пётр Мамонов

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Музыкант стал очередной жертвой CoViD-19. Основатель группы "Звуки Му" попал в реанимацию в конце июня. Сначала специалисты Коммунарки оценивали состояние Мамонова как "крайне тяжёлое". Спустя несколько дней оно немного улучшилось, но чуда не произошло — артист скончался 15 июля в возрасте 70 лет. Рок-музыкант успел прославиться далеко за пределами нашей страны: у него были концерты и в Европе, и даже в Штатах. Правда, вернувшись из США, он решил расформировать "Звуки Му". Помимо рока у Мамонова было и другое увлечение — театр. В девяностых и нулевых он поставил несколько моноспектаклей, и некоторые из них шли в театре Станиславского годами.

Валерий Гаркалин

Фото © ТАСС / Юрий Машков

Гаркалин появился в нескольких десятках фильмов, которые мы все так любим. Среди них — "Ширли-мырли" и "Ландыш серебристый". Народный артист не только снимался в кино и играл в театре, он успевал преподавать в ГИТИСе. Причиной смерти, как и у многих в минувшем году, стали последствия коронавирусной инфекции. Валерий попал в ковидную больницу 2 октября, а шестого числа его уже перевели в реанимацию. Затем ИВЛ, искусственная кома, сепсис. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало. Ему было 67 лет.

Александр Градский

Фото © Instagram / aborgradsky

Смерть Градского стала, пожалуй, самой громкой в этом году из-за популярности шоу и невероятных усилий, которые мэтр прикладывал, чтобы оставаться в строю. Наставника шоу "Голос", легендарного музыканта и певца госпитализировали в конце ноября с подозрением на инсульт. Скончался Градский 28-го числа в районе двух часов ночи. Ему было 72 года. Нужно отметить, что и до инсульта у музыканта были большие проблемы со здоровьем. Из-за перелома ноги и последствий перенесённой коронавирусной инфекции его буквально привозили на съёмки шоу.

Нина Ургант

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев