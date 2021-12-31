Нумерологи объяснили, как предсказать свою смерть по дате рождения, и в этом что-то есть

Чтобы приоткрыть завесу тайны над своей судьбой, необязательно обращаться к гадалкам и экстрасенсам, достаточно просто вглядеться в свою дату рождения. По крайней мере, так утверждают нумерологи, которые считывают информацию о человеке по простым цифрам. Эксперты в этом деле могут даже предсказать смерть, и они научили, как это делать.

Как это работает

Для начала нужно сложить между собой все цифры, которые есть в дате рождения. А затем, если получилось двузначное число, сложить эти цифры тоже. Например, 20 декабря 1970 года преобразится следующим образом: 2 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 0 = 29, где складываем дальше: 2 + 9 = 11 и 1 + 1 = 2. Теперь остаётся лишь посмотреть значение для этой цифры и узнать, что она расскажет о судьбе.

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Значение цифр

Люди с цифрой 1 проживут долгую и насыщенную жизнь более 80 лет. Тем, кому выпало число 2, стоит быть осторожнее в возрасте 19, 29, 45 и 67 лет. Обладателям цифры 3 лучше остеречься в 44 года, если они пройдут этот рубеж спокойно, то дальше волноваться не о чем. Люди с числом 4 приманивают удачу и могут похвастаться долгой и здоровой жизнью.

Носителям цифры 5 не о чем беспокоиться, но в возрасте 15, 24, 48, 62 и 76 лет лучше поберечь себя, чтобы избежать неприятностей. Для тех, у кого дата сложилась в 6, есть предупреждение — в 22, 47 и 68 лет не стоит рисковать по пустякам, это опасные периоды. Обладателям числа 7 светит беспечная жизнь за маленьким исключением — в 24, 36 и 61 год на их голову может свалиться испытание водой или огнём.

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