В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего 16-летнего школьника

В Санкт-Петербурге найден мёртвым пропавший ранее девятиклассник. Его обнаружила на лестничной клетке жительница одной из многоэтажек на проспекте Косыгина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 16-летний подросток пропал 27 декабря. Известно, что он учился в школе в Колпине и состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик не первый раз убегает из дома. В 2019 году он также сбегал из детского лагеря в Краснодарском крае — тогда его искали несколько дней.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", назначена экспертиза.