В Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего 16-летнего школьника
Подросток часто сбегал из дома и числился в отделе по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.
В Санкт-Петербурге найден мёртвым пропавший ранее девятиклассник. Его обнаружила на лестничной клетке жительница одной из многоэтажек на проспекте Косыгина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что 16-летний подросток пропал 27 декабря. Известно, что он учился в школе в Колпине и состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик не первый раз убегает из дома. В 2019 году он также сбегал из детского лагеря в Краснодарском крае — тогда его искали несколько дней.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", назначена экспертиза.
Ранее СК РФ возбудил дело после гибели замёрзшего в Подмосковье мальчика. В рамках расследования будут изучены бытовые условия, в которых проживал ребёнок. 27 декабря ученик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он пошёл в район левого берега Дубны, однако ни до учебного заведения, ни домой так и не добрался.
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