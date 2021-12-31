В партии Зеленского "Слуга народа" опровергли слухи о её переименовании

"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", — сказала Палийчук изданию "Украинская правда".