В партии Зеленского "Слуга народа" опровергли слухи о её переименовании
Пресс-секретарь политической организации отметила, что это не первый раз, когда в Сети появляется дезинформация о них.
Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует изменить название политической организации.
"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", — сказала Палийчук изданию "Украинская правда".
Ранее Лайф писал, что почти половина украинцев назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года. Лидер Незалежной с большим отрывом обогнал своего предшественника Петра Порошенко, который набрал 8,5% голосов антирейтинга. В тройку также попал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.
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