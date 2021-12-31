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В Посольстве РФ назвали провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата в Косове

В диппредставительстве РФ в Сербии отметили, что по данному решению будет дана жёсткая и недвусмысленная "отповедь" по линии МООНК.

31 декабря, 14:54
<p>Посольство РФ в Сербии. Фото © <a href="https://rossaprimavera.ru/news/01d70ff2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИА "Красная весна" / MrPanyGoff</a></p>

Посольство РФ в Сербии. Фото © ИА "Красная весна" / MrPanyGoff

Посольство России в Сербии заявило, что объявление сотрудника Миссии ООН из РФ в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK) персоной нон грата является очередной антироссийской и антиооновской провокацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что, в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", — говорится в сообщении.

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В посольстве также отметили, что данному решению будет дана жёсткая и недвусмысленная "отповедь" по линии МООНК. Кроме того, там призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность её российских сотрудников.

Напомним, российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове. Министр иностранных дел республики отметила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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