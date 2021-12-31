В Посольстве РФ назвали провокацией признание сотрудника ООН персоной нон грата в Косове
В диппредставительстве РФ в Сербии отметили, что по данному решению будет дана жёсткая и недвусмысленная "отповедь" по линии МООНК.
Посольство РФ в Сербии. Фото © ИА "Красная весна" / MrPanyGoff
Посольство России в Сербии заявило, что объявление сотрудника Миссии ООН из РФ в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK) персоной нон грата является очередной антироссийской и антиооновской провокацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что, в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", — говорится в сообщении.
В посольстве также отметили, что данному решению будет дана жёсткая и недвусмысленная "отповедь" по линии МООНК. Кроме того, там призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность её российских сотрудников.
Напомним, российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в Косове. Министр иностранных дел республики отметила, что оповестила компетентные органы о реализации данного решения.
Комментариев: 0