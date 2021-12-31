Краснодарский инвалид-изобретатель поздравил россиян с Новым годом
Александр построил собственный "лифт", который поднимает его вместе с коляской на третий этаж дома.
Кубанский изобретатель-колясочник Александр, создавший для себя подъёмный механизм прямо к балкону квартиры, пожелал россиянам держаться в любой ситуации. В новогоднем поздравлении он напомнил, что главное — это здоровье, а также от всей души поблагодарил своих подписчиков и просто поддерживающих его людей, сообщает SHOT.
"Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, самое главное. Успехов всем. Держаться!" — сказал Александр.
Напомним, 70-летний Александр стал популярен после того, как в Сети появилось видео, где он поднимается на третий этаж дома при помощи самодельного подъёмного устройства. Управляется механизм с помощью пульта. Мужчина прикован к инвалидному креслу, но сам водит машину и удивляет соседей оптимизмом. Местного Кулибина пользователи уже прозвали "просто красавчик!"
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