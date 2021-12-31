Краснодарский инвалид-изобретатель поздравил россиян с Новым годом

Изобретатель-колясочник поздравил россиян с Новым годом © SHOT

Кубанский изобретатель-колясочник Александр, создавший для себя подъёмный механизм прямо к балкону квартиры, пожелал россиянам держаться в любой ситуации. В новогоднем поздравлении он напомнил, что главное — это здоровье, а также от всей души поблагодарил своих подписчиков и просто поддерживающих его людей, сообщает SHOT.

"Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, самое главное. Успехов всем. Держаться!" — сказал Александр.