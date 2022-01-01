Зеленский подтвердил переговоры с Байденом 2 января

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнёром (США) — ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе", — написал Зеленский в "Твиттере".