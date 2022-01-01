Зеленский подтвердил переговоры с Байденом 2 января
Лидер Незалежной хочет обсудить с американским коллегой "координацию шагов ради мира на Украине и безопасности в Европе".
Президент Украины Владимир Зеленский © Twitter / ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 2 января проведёт телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Напомним, ранее об этом сообщил представитель Белого дома.
"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнёром (США) — ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе", — написал Зеленский в "Твиттере".
Напомним, в ночь с 30 на 31 января состоялись телефонные переговоры Байдена и президента России Владимира Путина. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.
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