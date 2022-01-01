Байден заявил, что "ясно дал понять" Путину о последствиях "вторжения" на Украину
Глава Белого дома отметил, что российский лидер в ходе переговоров изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы. Байден также поделился с Путиным своими озабоченностями.
Президент США Джо Байден © Twitter / POTUS
Президент США Джо Байден заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным "ясно дал понять", какие последствия ждут Москву в случае "вторжения" на Украину.
"Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим своё присутствие в Европе. Это будет высокая цена", — заявил Байден в ходе общения с журналистами в штате Делавэр.
Представители прессы спросили у американского лидера, считает ли он, что вторжение России на Украину стало менее вероятным после его разговора с Путиным.
"У меня есть ощущение, что он согласился с тем, что с середины месяца [января] мы проведём три крупные конференции в Европе с участием наших должностных лиц высокого ранга. Он не выражал несогласия по поводу чего-либо из этого", — ответил Байден.
Глава Белого дома добавил, что российский лидер в ходе переговоров изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы. Байден также поделился с Путиным своими озабоченностями. По словам американского лидера, некоторые вопросы Путин предложил обсудить на предстоящих конференциях.
"Но я ясно дал понять, что они могут сработать только в случае деэскалации с его стороны. <...> Я всегда рассчитываю на переговоры и достижение прогресса", — заявил президент Соединённых Штатов.
Ранее стало известно, что Байден 2 января проведёт телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности" Незалежной.
Напомним, в ночь с 30 на 31 января состоялись телефонные переговоры Байдена и президента России Владимира Путина. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.
Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО. 13 января встречу проведут представители России и ОБСЕ.
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