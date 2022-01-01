Байден заявил, что "ясно дал понять" Путину о последствиях "вторжения" на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным "ясно дал понять", какие последствия ждут Москву в случае "вторжения" на Украину.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим своё присутствие в Европе. Это будет высокая цена", — заявил Байден в ходе общения с журналистами в штате Делавэр.

Представители прессы спросили у американского лидера, считает ли он, что вторжение России на Украину стало менее вероятным после его разговора с Путиным.

"У меня есть ощущение, что он согласился с тем, что с середины месяца [января] мы проведём три крупные конференции в Европе с участием наших должностных лиц высокого ранга. Он не выражал несогласия по поводу чего-либо из этого", — ответил Байден.

Глава Белого дома добавил, что российский лидер в ходе переговоров изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы. Байден также поделился с Путиным своими озабоченностями. По словам американского лидера, некоторые вопросы Путин предложил обсудить на предстоящих конференциях.

"Но я ясно дал понять, что они могут сработать только в случае деэскалации с его стороны. <...> Я всегда рассчитываю на переговоры и достижение прогресса", — заявил президент Соединённых Штатов.