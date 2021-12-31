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Белый дом: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 января

Накануне с американским президентом общался российский лидер Владимир Путин.

31 декабря, 19:21

Президент США Джо Байден © Twitter / POTUS

Президент США Джо Байден намерен 2 января провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Белого дома.

"Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он журналистам.

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Также, по словам представителя американской администрации, Байден планирует обсудить с Зеленским "наращивание военного присутствия России у границы с Украиной" и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе.

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Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры Байдена и президента России Владимира Путина. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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