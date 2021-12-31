Белый дом: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 января

Президент США Джо Байден намерен 2 января провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Белого дома.

"Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он журналистам.