Белый дом: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 января
Накануне с американским президентом общался российский лидер Владимир Путин.
Президент США Джо Байден © Twitter / POTUS
Президент США Джо Байден намерен 2 января провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Белого дома.
"Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он журналистам.
Также, по словам представителя американской администрации, Байден планирует обсудить с Зеленским "наращивание военного присутствия России у границы с Украиной" и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе.
Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры Байдена и президента России Владимира Путина. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.
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