Патриарх Кирилл пожелал верующим в новом году сохранять веру в сердце, милосердие и любовь
Также предстоятель Русской православной церкви призвал к усердному труду и подчеркнул, что "без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие. Об этом рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.
Предстоятель РПЦ напомнил, что в преддверии праздника в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за минувший год и молятся, чтобы "будущий год стал годом Божией благости".
"Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности — своё здоровье, чтобы он был окружён любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе — чтобы из человеческого рода не исчезали любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию", — подчеркнул патриарх Кирилл.
По его словам, чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться — таким трудом, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь. Патриарх подчеркнул, что "без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно".
Новогодние молебны проходят в эти дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.
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