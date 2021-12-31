НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рогозин призвал не спешить с разработкой сверхтяжёлой ракеты РФ

Глава "Роскосмоса" отметил, что если подождать, то в носитель можно интегрировать максимальное количество новых знаний и технологий.

31 декабря, 17:48

Дмитрий Рогозин © ТАСС / Кардашов Антон

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что спешить с разработкой российской сверхтяжёлой ракеты не нужно. Об этом он сказал во время общения с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, находящимися на МКС.

"Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий", — отметил Рогозин.

Рогозин ожидает "пускового бума" в 2025–2026 годах

Рогозин ожидает "пускового бума" в 2025–2026 годах

Он уточнил, что проект, представленный ранее, базируется на разработках 20-летней давности.

Напомним, в декабре 2020 года Рогозин заявил, что проект сверхтяжёлой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (в более тяжёлой версии — "Дон"), будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий — метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты, а в феврале Баранов сообщил о приостановлении технического проектирования из-за возможной коррекции облика "Енисея".

Впервые испытан двигатель, который повысит грузоподъёмность ракеты "Ангара"

Впервые испытан двигатель, который повысит грузоподъёмность ракеты "Ангара"

Ранее Лайф рассказывал, что Рогозин заявил о новых проблемах на МКС, но космонавты знают, как их "излечить". Глава "Роскосмоса" дал соответствующее наставление россиянам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые сейчас находятся на станции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1