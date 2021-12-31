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Рогозин заявил о новых проблемах на МКС, но космонавты знают, как их "излечить"

Глава "Роскосмоса" дал соответствующее наставление россиянам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые сейчас находятся на станции.

31 декабря, 16:23

© Pixabay

На борту Международной космической станции (МКС) выявили новые проблемы, но космонавты знают, как с ними справиться. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа станции — россиянами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

"Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора — первый заместитель главного конструктора ПАО "РКК "Энергия". — Прим. Лайфа) вчера всё доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить", — сказал Рогозин.

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Он пожелал космонавтам "вылечить" проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса, а также чтобы манипулятор на модуле "Наука" ERA "послужил".

А ранее космонавты Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали поздравление с Новым годом. Они рассказали об одном ключевом отличии между праздничным столом у них и у граждан РФ на Земле.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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