Эксперт Коломийцев — о Годе культурного наследия народов РФ: Очень важно для молодёжи

Руководитель Всероссийского творческого союза художников декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Сергей Коломийцев отметил, что сейчас очень актуальна тема национального единства и национальных кодов. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о проведении в 2022-м Года культурного наследия народов РФ.

"Надо возрождать российскую культуру срочно. Потому что это важно и для самосознания молодёжи и поддержания международного имиджа России. К нам всё время обращается очень много наших коллег из творческих галерей, ассоциаций, которые занимаются сохранением культурного наследия. <...> Сами художники, сами предприятия соскучились по государственному вниманию, тем более на уровне президента", — отметил Коломийцев.

Он добавил, что на сегодняшний день активные действия в данном вопросе предпринимает Минпромторг, министерство готово поддерживать деятелей культуры. В свою очередь художественный руководитель ансамбля "Берёзка" подчеркнула, что относится к такому решению положительно.

"Молодёжь лишена очень многого, и не только по своей вине, по вине родителей, школы, кого хотите. Мы можем обвинять, но то, что мы теряем русский язык, — это катастрофа! Я об этом говорю много-много времени. Мы теряем любовь к стране, мы халатно провели какое-то время, отпустив молодёжь. И получилось, что сегодня мы говорим на каком-то птичьем языке, а у нас язык самый красивый в мире!" — пояснила она.