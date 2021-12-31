Восстанавливающаяся после пожара Хлебникова поздравила поклонников с Новым годом

Восстанавливающаяся после пожара российская певица Марина Хлебникова записала своим поклонникам новое сообщение, в котором поздравила фанатов с наступающим Новым годом. Его она опубликовала в "Инстаграме".

"Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живёт столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров", — сказала артистка.

Она также пожелала всем своим поклонникам оставаться здоровыми и весёлыми. Отметим, что голос у Хлебниковой достаточно бодрый.