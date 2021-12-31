Восстанавливающаяся после пожара Хлебникова поздравила поклонников с Новым годом
Она также пожелала всем своим фанатам оставаться здоровыми и весёлыми. Отметим, что голос у певицы достаточно бодрый.
Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova
Восстанавливающаяся после пожара российская певица Марина Хлебникова записала своим поклонникам новое сообщение, в котором поздравила фанатов с наступающим Новым годом. Его она опубликовала в "Инстаграме".
"Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живёт столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров", — сказала артистка.
Она также пожелала всем своим поклонникам оставаться здоровыми и весёлыми. Отметим, что голос у Хлебниковой достаточно бодрый.
Ранее близкий друг рассказал, как Хлебникова из больничной палаты строит планы на будущее. По словам приятеля артистки, речи о выписке нет. Звезда, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, очень быстро устаёт.
Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.
Комментариев: 0