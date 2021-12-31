В Великобритании одобрили противовирусный препарат Pfizer для лечения ковида
Уточняется, что лекарство снижает риски госпитализации пациентов с CoViD-19 и облегчает течение болезни.
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В Великобритании одобрили второй противовирусный препарат для лечения коронавируса. Речь идёт о Paxlovid, который производится американской компанией Pfizer. Об этом сообщает Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).
"Пока слишком рано судить о том, как на эффективности Paxlovid будет сказываться штамм "омикрон", однако в MHRA вместе с компанией-производителем активно работают над тем, чтобы установить это", — говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что лекарство снижает риски госпитализации пациентов с CoViD-19 и облегчает течение болезни. Особенно это касается людей с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые недуги, а также преклонного возраста.
Напомним, 22 декабря в США одобрили использование Paxlovid для лечения коронавируса, а 26 декабря лекарство было разрешено к применению в Израиле. В Европе препарат ещё не сертифицирован, однако допускается его использование в некоторых случаях. А в России в центре имени Гамалеи создали своё лекарство от ковида. По словам руководителя Александра Гинцбурга, оно непосредственно воздействует на репликацию вируса, то есть препятствует его размножению. Академик подчеркнул, что сейчас таких средств борьбы с ковидом в распоряжении медицины нет.
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