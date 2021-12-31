В Великобритании одобрили противовирусный препарат Pfizer для лечения ковида

В Великобритании одобрили второй противовирусный препарат для лечения коронавируса. Речь идёт о Paxlovid, который производится американской компанией Pfizer. Об этом сообщает Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

"Пока слишком рано судить о том, как на эффективности Paxlovid будет сказываться штамм "омикрон", однако в MHRA вместе с компанией-производителем активно работают над тем, чтобы установить это", — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что лекарство снижает риски госпитализации пациентов с CoViD-19 и облегчает течение болезни. Особенно это касается людей с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые недуги, а также преклонного возраста.