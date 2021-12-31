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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

Власти столицы призвали жителей быть особенно внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к работе городских служб.

31 декабря, 15:13
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Жителей Москвы в новогоднюю ночь ожидает по-настоящему сказочная зимняя погода. После шести часов вечера в столице начнётся обильный снегопад. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до 10 сантиметров осадков.

"Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра", — сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Синоптик Синенков предупредил о резком похолодании в Москве

Синоптик Синенков предупредил о резком похолодании в Москве

Он обратился к жителям Москвы и призвал быть особенно внимательными на дорогах в новогоднюю ночь, соблюдать все правила дорожного движения и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал россиянам о погоде на новогодние праздники. Например, в европейской части страны морозные периоды будут сменять потепление, и наоборот.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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