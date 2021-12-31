Москвичей предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

Жителей Москвы в новогоднюю ночь ожидает по-настоящему сказочная зимняя погода. После шести часов вечера в столице начнётся обильный снегопад. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до 10 сантиметров осадков.

"Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра", — сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Он обратился к жителям Москвы и призвал быть особенно внимательными на дорогах в новогоднюю ночь, соблюдать все правила дорожного движения и с пониманием отнестись к работе городских служб.