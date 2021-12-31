Мурашко: Система здравоохранения РФ находится в состоянии повышенной готовности

Система здравоохранения России находится в состоянии повышенной готовности. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в поздравительном обращении к медработникам. Он отметил, что 2021 год был крайне напряжённым.

"Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъёма заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своём здоровье", — сказал министр.

Он отметил, что уходящий год ещё раз доказал, что профессия медработника является главной работой на свете. Глава Минздрава также подчеркнул, что врачи, медсёстры, новый медицинский персонал, студенты медицинских вузов и колледжей сплотились в борьбе с пандемией. У них нелёгкая миссия, но очень благородная, подчеркнул министр. Мурашко поздравил всех медработников с наступающим Новым годом.

"Каждый из нас встречает этот семейный праздник с надеждой на светлые перемены, на то, что новый год будет чуть менее трудным. Независимо от возраста каждый человек верит, что в новом году желания непременно исполнятся, а наши близкие будут рядом с нами и будут здоровы", — отметил глава Минздрава.