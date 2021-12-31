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Мясников призвал пересмотреть антиковидные ограничения из-за "омикрона"

Врач отметил, что зарубежный опыт существования в условиях этого штамма доказывает необходимость изменения продолжительности карантина для заражённых.

31 декабря, 15:51

© Pixabay

Из-за нового штамма коронавируса "омикрон" должны измениться меры по ограничению распространения болезни и информационное освещение проблемы пандемии. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов, все на карантине с насморком или вообще бессимптомно. И далее везде. Работать некому", — написал Мясников в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что всеобщая тактика ограничений передвижений, изоляции, массового тестирования, масок и карантинов оказалась абсолютно беспомощной перед "омикроном". Врач также добавил, что год назад писал о том, что вирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности, а в итоге выродится в банальное ОРЗ.

Напомним, число выявленных случаев заражения штаммом "омикрон" в России достигло 103. Заболевшие — это люди, приехавшие из-за границы или очень близко с ними контактировавшие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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