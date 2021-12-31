Экс-глава МВД Украины Могилёв предупредил об ужасном будущем страны

Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что Незалежную ждут ужасные перспективы. Об этом он сказал в эфире телеканала "Укрлайв".

Могилёв напомнил, что из-за космических цен на газ в стране закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, что, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

"Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. <…> Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет", — отметил экс-глава МВД.

По его словам, Украина находится на грани социального взрыва. Могилёв также подчеркнул, что страна оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.