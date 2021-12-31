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Экс-глава МВД Украины Могилёв предупредил об ужасном будущем страны

Генерал-полковник напомнил, что из-за космических цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии.

31 декабря, 17:33

© Pixabay

Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что Незалежную ждут ужасные перспективы. Об этом он сказал в эфире телеканала "Укрлайв".

Могилёв напомнил, что из-за космических цен на газ в стране закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, что, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

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"Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. <…> Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет", — отметил экс-глава МВД.

По его словам, Украина находится на грани социального взрыва. Могилёв также подчеркнул, что страна оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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