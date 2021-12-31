Автор Atlantico Кошар рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией

В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией. С таким прогнозом выступил обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.

Как уточнил автор, в марте следующего года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза "евросистемой" — Европейским центробанком и регуляторами государств – членов объединения. Кошар пояснил, что ЕЦБ планирует продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. В этом случае выгодоприобретателями станут прежде всего Франция и Италия, так как регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихтским критериям. По словам обозревателя, такое положение дел не устраивает власти Германии, которые уже в открытую давят на ЕЦБ.

Кошар считает, что в сложившейся ситуации есть только два варианта развития событий. В первом случае ФРГ продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией. В ином случае официальному Берлину придётся проводить отдельную денежно-кредитную политику. То есть фактически произойдёт разделение Европы на Юг, куда войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, и Север — ФРГ и Нидерланды, которые стремятся к политике конкурентной дезинфляции.

"И вот тогда финансовый раскол Европы на Евросевер и Евроюг станет очевидным", — подчеркнул Кошар.

А о примирении с Россией, как отмечает автор, свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны. Как пояснил журналист, ситуация, сложившаяся вокруг Украины, зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить, устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы. Кошар подчеркнул, что РФ не намерена нападать на Незалежную и власти США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Китаем и хочет диалога с Москвой.

"Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза", — поведал обозреватель.

По словам Кошара, это совпадает со стремлениями президент Франции Эмманюэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.