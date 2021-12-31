Рогозин ожидает "пускового бума" в 2025–2026 годах
Глава "Роскосмоса" связывает это с тем, что Россия начнёт выводить на орбиту многоспутниковую группировку.
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"Роскосмос" будет готов к тому, что через пять лет произойдёт увеличение числа запусков в два-три раза. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС. Он подчеркнул, что это случится, когда Россия начнёт выводить многоспутниковую орбитальную группировку.
"Но это все отмечают: и мои европейские коллеги, с которыми я общался, говорят, 2025–2026 годы — будет бум пусковой. Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы", — сказал Рогозин.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" и NASA договорились совершать по одному перекрёстному полёту в год. Первые совместные исследования начнутся уже осенью 2022 года. Российские космонавты отправятся на МКС на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".
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